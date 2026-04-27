中西製作所 [東証Ｓ] が4月27日昼(12:30)に業績修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の21億円→31億円(前の期は27.8億円)に47.6％上方修正し、一転して11.2％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の14.8億円→24.8億円(前年同期は20.6億円)に67.5％増額し、一転して20.1％増益