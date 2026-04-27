さくらインターネット [東証Ｐ] が4月27日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期の連結営業損益は4億円の赤字(前の期は41.4億円の黒字)に転落したが、従来予想の5億円の赤字を上振れて着地。27年3月期は15億円の黒字に回復する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比0.5円増の5.5円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結営業利益は前年同期比54.2％減の7.1億円に大きく落ち込み