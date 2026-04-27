◇MLB ドジャース 6-0 カブス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)ドジャース・大谷翔平選手の次回の先発登板が日本時間29日に予定されていることがロバーツ監督から明かされました。この日のカブス戦に打者としてスタメン出場し、7回には12試合60打席ぶりの6号ソロを放つなど、全打席で出塁する躍動を見せた大谷選手。試合後、ロバーツ監督が大谷選手の次回の先発登板について「火曜日だ」と発表しました。大谷選手は普段は中6日