タレントの草磲剛さんが27日、サントリー「GREEN DA・KA・RA」新CM＆「おやこひがさ大作戦！」発表会に登壇。来る大型連休を前に、暑さ対策を紹介する本イベントで、草磲さんは日傘を差してご機嫌に登場しました。 【写真を見る】【 草磲剛 】SMAP時代からの稲垣吾郎の行動を絶賛?当時はバカにされていたけど…?香取慎吾と恐れる?ヤツ?に注意呼びかけ今年４月、気象庁は最高気温が40度以上になった