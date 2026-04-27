タレントの斉藤雪乃（40）が24日、南海電鉄・なんば駅の1日駅長を務め、同日運行が始まった新観光列車『GRAN 天空』出発式に登場した。【写真多数】出発進行！南海『GRAN 天空』の一番列車に合図した斉藤雪乃『GRAN 天空』は、高野山観光のための新たな列車で、なんば駅と極楽橋駅（和歌山・高野町）を結ぶ。「移動」を単なる手段ではなく、旅そのものを楽しめるよう、空間づくりともてなしにこだわり、沿線地域の文化に触れな