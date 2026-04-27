千葉ロッテマリーンズは、5月16日オリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）で小学生、中学生を対象とした「第3回無料観戦チケット付きSDGs出前授業inZOZOマリンスタジアム」を実施すると発表した。「SDGs出前授業」とは、オフィシャルスポンサーのモリト株式会社が小・中学生向けに実施している企画で、子どもたちがSDGsの重要性を理解し、持続可能な未来の一翼を担うための活動を促進することを目的としたイベント。当日は「海」