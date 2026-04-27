日本相撲協会は27日、大相撲夏場所（5月10日初日、両国国技館）の番付を発表し、若ノ勝（22＝湊川部屋）が新入幕を果たした。若ノ勝は同日、東京・両国国技館で会見し「いろんな人からメッセージをいただいた。うれしい気持ちです。いいこともうまくいかないこともあったが、それがあったから今がある。ケガで落ちた経験が今に生きている」と述べた。埼玉栄高相撲部出身。22年初場所で初土俵を踏み、25年春場所に新十両に昇