大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の番付発表が行われ、新入幕の若ノ勝（２２）は師匠の湊川親方（元大関貴景勝）とともに都内で会見した。若ノ勝は「いいこともあれば、うまくいかない場所もあったが、それがあったからこそ今があるんじゃないか。師匠から、よく頑張ったと言ってもらえて良かった」と喜んだ。大関貴景勝を慕って入門し、師匠の現役時代は付け人を務めた。「入門してすぐ付け人に付かせてもらった。