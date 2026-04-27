お笑いコンビ「シャンプーハット」てつじ（50）が27日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。結成16年以上のプロの漫才師たちがしのぎを削る漫才賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」への意気込みを語った。番組冒頭、タレントの上沼恵美子が「なんと、シャンプーハットが残りましたね！凄いですね、THE SECOND ファイナリスト8組に残りました〜」と触れると、てつじは「やりました」と報告し