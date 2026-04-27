基礎科学に関する主要な資金提供機関であるアメリカ国立科学財団(NSF)の諮問・監督を行う国家科学審議会(NSB)のメンバー22人を、トランプ大統領が事前の説明なく解任しました。委員の任期は6年で、全員が一斉に交代することがないように就任時期がずらされていました。解任理由や後任について、ホワイトハウスは回答しなかったとのことです。Entire NSF science advisory board fired by Trump administrationhttps://www.nature.c