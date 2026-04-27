イタリアン カンフー・アクション映画『シャオ・メイ／ローマ大決戦』より、本予告、ガブリエーレ・マイネッティ監督からのメッセージ映像、場面写真が到着した。【動画】イタリア発のカンフー・アクション！『シャオ・メイ／ローマ大決戦』本予告日本アニメへのリスペクトから生まれた『皆はこう呼んだ、鋼鉄ジーグ』（2015）で注目を集めた異才ガブリエーレ・マイネッティ監督の最新作は、ローマを舞台にしたイタリアン・