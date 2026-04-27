山下智久主演『正直不動産』の映画化を記念して、「正直これを見れば追いつける！」と題し、ドラマシリーズの世界を150秒で理解できる特別映像が解禁された。【動画】これだけ見れば映画『正直不動産』がもっと楽しめる特別映像『正直不動産』は、累計発行部数400万部突破の同名漫画（漫画：大谷アキラ・原案：夏原武・脚本：水野光博）を実写化。ひょんなことから“うそがつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（