女優の柏木由紀子が26日にInstagramを更新。25年前のジャケットを着こなすオフショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。【写真】柏木由紀子78歳が「スタイル抜群」「素敵」オシャレなコーデの数々（7枚）SNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。昨年4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。そんな彼女が投稿したの