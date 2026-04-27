ニューヨークで、デヴィッド&ヴィクトリア・ベッカム夫妻の仲睦まじい姿がキャッチされました。ふたりはセレブ御用達レストラン「Salam Restaurant」を後にするところを目撃され、自然に手をつないで歩く姿に注目が集まっています。 ネイビーでリンクさせた洗練コーデ この日のふたりは、どちらもネイビーを基調とした装い。ヴィクトリアは無駄のないシルエットでまとめたシックなスー