医療法人社団鉄結会が運営するアイシークリニックは２７日、ゴールデンウィーク（ＧＷ）明けの肌トラブルに関する意識調査を実施した。大型連休後に肌の不調を感じた経験や、その原因、受診行動について、全国の２０代〜５０代の男女３００人に調査を行った。【Ｑ１ＧＷ明けに、肌の不調（乾燥、肌荒れ、ニキビ、日焼け後の症状など）を感じたことはあるか？】「毎年感じる」と「時々感じる」を合わせると７８.３%となり、約