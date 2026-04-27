社会人としてどのように行動すればいいか、またどうすれば成長できるのか悩む人は多いだろう。スミアヤカさんの作品「社会人が自分の強みを探す話」では、そんな悩む新人に向けた先輩からのメッセージが描かれている。 【漫画】「社会人が自分の強みを探す話」を読む 主人公は入社して約4カ月経つが、成績が上がらないことに悩んでいた。そこで彼女は自分の強みを作るために、3人の上司に相談する。 最初に相談したサトウ