ブレーメンDF菅原由勢がアシストドイツ1部ブレーメンは現地時間4月26日にブンデスリーガ第31節でシュツットガルトと対戦。1-1で引き分け、残留に向けて大きな勝ち点1を積み上げた。先発した日本代表DF菅原由勢が2試合連続でアシストを記録した。15位で残留争い中のブレーメンに対し、チャンピオンズリーグ出場争いの4位シュツットガルト。どちらにとっても勝ち点を落とせない一戦で、試合の均衡を破ったのはブレーメンだった。