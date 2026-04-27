【新華社ウルムチ4月27日】中国新疆ウイグル自治区のカザフスタン国境にあるコルガス口岸（通関地）を経由して欧州方面へ向かう国際貨物列車「中欧班列」と中央アジア方面へ向かう「中亜班列」の運行本数が今年、3千本を突破した。21日午後5時には、55個のコンテナを積んだ中欧班列が、新エネルギー車（NEV）部品やスマート家電などを満載し、ドイツのデュースブルクへ向け出発した。同口岸を通過する中欧・中亜班列の運行頻