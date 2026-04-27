＜27日（月）の天気＞低気圧が関東沖を東進中です。未明には東海で、朝は関東南部でも激しい雨の降ったところがあり、太平洋沿岸で雨が強まっています。午後は東海で天気が回復して日差しが戻るでしょう。関東でもいったん雨のやむところが多くなりますが、夕方ごろに再びザッと降る可能性があります。東北では北部にも雨のエリアが広がって、山林火災の続いている岩手県大槌町付近でも雨が降る予想です。ただ、降っても一時的で、