山林火災の消火活動のため、海水をくみ上げるヘリコプター＝27日午前、岩手県大槌町岩手県大槌町で発生した山林火災は鎮火を見通せず、6日目となった27日も各地から集まった緊急消防援助隊約1200人や自衛隊などが地上と上空から消火活動を続けた。焼損面積は27日午前6時時点で1618ヘクタール。町は人口の3割に当たる1558世帯3257人に避難指示を出した。県によるとこれまでに、60代女性が避難所で転倒し切り傷を負った他、消火