◇ア・リーグヤンキース4−7アストロズ（2026年4月26日ヒューストン）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（34）が26日（日本時間27日）、敵地でのアストロズ戦に「3番・右翼」で先発出場。自らの誕生日を祝う10号本塁打を放った。0−7で迎えた6回2死の第3打席で、相手先発・アリゲッティの2球目、真ん中付近のスライダーを完璧に捉え、左中間スタンドへ運んだ。10号はア・リーグではホワイトソックス・村上宗隆、アス