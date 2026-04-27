【ブンデスリーガ】ヴォルフスブルク 0−0 ボルシアMG（日本時間4月25日／フォルクスワーゲン・アレーナ）【映像】高井幸大＆町野修斗が乱闘に巻き込まれる瞬間まさかの展開だ。試合終盤、ピッチ上で突如勃発した大乱闘にスタジアムは騒然。ボルシアMGの高井幸大と町野修斗も、出場直後にもかかわらず仲裁に駆け寄る事態となり、話題を集めている。 日本時間4月25日に行われたブンデスリーガ第31節で、ボルシアMGはアウェイで