メジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手が、12試合ぶりとなる第6号ホームランを放ちました。大谷選手は今永昇太投手、鈴木誠也選手が先発したカブス戦に出場。今永投手との今シーズン初対決でこの2ベースヒットを含む2安打を放ちます。今永投手は6回途中まで投げ5失点で降板、2敗目となりました。そして大谷選手の第4打席、変化球を捉えます。打球は左中間スタンドに飛び込む、今シーズン第6号ホームラン。これが12試合、60打席