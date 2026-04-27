市内を貫く“壮大すぎる道路計画”が進行中北陸地方整備局は2026（令和8）年度より、新潟市内で進めている国道7号「沼垂（ぬったり）道路」の整備事業で、新たに用地買収へ着手します。【うわ、デケェ…】国道7号「沼垂道路」の完成イメージを見る（写真・地図など）計画延長およそ1.6kmの沼垂道路は、新潟市中心部の栗ノ木橋交差点付近から、信濃川に架かる柳都大橋までの国道7号に高架の立体部を構築する事業です。南側は