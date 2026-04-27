犬が『我慢』しているサイン５選 犬がストレスを抱えているのに我慢しているとき、特徴的な行動や仕草を見せることがあります。下記に紹介するサインを出しているときは、ストレスを溜めながらも我慢している状態なので、早めに原因を特定し、改善してあげてください。 1.あくびをする 犬にとって「あくび」は、眠気を表す仕草だけでなく、ストレスサインの一種でもあります。あくびをすることでリラックス効果が得ら