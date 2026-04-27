「チョッピーノ」って聞いたことありますか？私はなかった。どこかファニーな響きも感じる言葉、実は料理の名前。しかもカリフォルニア州サンフランシスコの名物、ソウルフードだそう。4月23日にサンフランシスコ観光協会が開催したメディアイベントで、キッチンスタジオを舞台に料理家のKEITAさんが実際に作って教えてくれたので、早速レシピと一緒にレポートします。難しくないのでゴールデンウィークに作ってみては？漁師たちの