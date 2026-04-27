警察署と地域に密着する日本郵便が協定を結び詐欺防止など地域の安全を共に築いていくことになりました。 【写真を見る】特殊詐欺の被害防止や交通事故防止へ警察署と郵便局が協定締結（山形） 山形警察署と協定を結んだのは、山形警察署管内で山形市・山辺町・中山町にある４９局の郵便局です。 警察と地域に密着する郵便局が連携することで深刻化する特殊詐欺の被害防止や交通事故防止などの活動を行うことや災害時の情報