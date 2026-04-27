バレーボールＳＶリーグ女子のアランマーレ山形が今シーズンの締めくくりとなるファンイベントを開催し、シップメイトに感謝を伝えました。 【写真を見る】アランマーレ山形として最後の感謝祭ファンイベントでシップメイトに感謝来シーズンから拠点を秋田へ ユニフォームではなく、様々なコスプレで入場する選手たち。 酒田市で行われた感謝祭には県内外からシップメイト