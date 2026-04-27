Galaxy S26など「docomo Starlink Direct」をサポート ドコモの衛星通信サービス「docomo Starlink Direct」が、本日27日にサービスが開始された。衛星通信「Starlink」とスマートフォンが直接通信できるサービスで、サムスン電子ジャパンは、「国内最多の対応端末数」とアピールする。 「docomo Starlink Direct」は、対象のスマートフォンやiPhoneで4Gまたは5G通信が圏外