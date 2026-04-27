５月５日からサウジアラビアで開催されるU-17アジアカップを前に、思わぬ事態が発生した。北朝鮮が大会出場を辞退したと、グループステージ同組であるウズベキスタンのメディア『UZ DAILY』が報じた。同メディアは、「ウズベキスタンと同じグループに入っていた北朝鮮のU-17代表チームは、U-17アジアカップに出場しないことが明らかになった。大会開幕直前に、この辞退が発表された」と伝えた。これによりグループDの構成が