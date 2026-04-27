「何かしてやろうと思ってました――」そう振り返ったサウサンプトンの松木玖生の言葉には、“サッカーの聖地”ウェンブリースタジアムの舞台で突然訪れた出番にも、決してひるまない強い気持ちがにじんでいた。現地４月25日にウェンブリースタジアムで行なわれたFAカップ準決勝のサウサンプトン対マンチェスター・シティ戦。松木は、76分からピッチに立った。ただし、与えられた役割は本人が想定していたものとは違っていた。