timeleszの松島聡さんは4月26日、自身のInstagramを更新。同グループの篠塚大輝さんと密着したツーショットを公開しました。【写真】顔を寄せる松島聡＆篠塚大輝「かっこよすぎてヤバい」松島さんは「【BPASS】遂に明日4月27日に発売になります。まさか出逢ってこんなにも早く2人で表紙を飾らせていただけるとは。感慨深いものがあります」とつづり、6枚の写真を投稿。1枚目は、篠塚さんと顔を密着させたツーショットです。2人とも