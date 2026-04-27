トラウデン直美さんの始球式姿が話題を集めている（C）産経新聞社モデルのトラウデン直美さんが4月26日に甲子園球場で行われた阪神・広島戦の始球式に登場した。この試合は川崎重工のサポーティグゲーム、同社のブランドアンバサダーを務めるトラウデンさんがその縁もあり、始球式を務めた。タイガースカラーの黄色の長いインナーTシャツに自身の名前「なおみ」をかけた「703」の背番号をつけたユニホームを身にまとい、足元の