映画監督の福田雄一さんは4月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Manの目黒蓮さんが赤ちゃんを抱く姿を公開し、反響を呼んでいます。【写真】赤ちゃんを抱く目黒蓮「世界のレンメグロが赤子を、、」福田さんは「今日のオフショットは産まれたばかりの花ちゃんを抱っこする坂本です」と説明し、映画『SAKAMOTO DAYS』のオフショットを投稿。目黒さんが、赤ちゃんを大きな腕で包み込むように抱っこしています。優しそうな笑みを