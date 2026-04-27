プロバスケットボールB1で西地区制覇を果たした長崎ヴェルカの優勝記念グッズが販売されています。 地区優勝のロゴが入った記念グッズ。 長崎市のスタジアムシティにあるオフィシャルグッズショップで、25日から販売が始まりました。 （FLAGSHIP STORE 棚瀬 萌南 さん） 「(25日は)一時間前からお客さんが並び始めて、その様子を見るとお客さんも待ち望んでいたのかなと感じています。Tシャツ・タオル・