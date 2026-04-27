全国で相次ぐクマの出没に対応するため、石川県は27日、2026年度初めての連絡会議を開きました。2026年はクマのエサとなるブナの実が「並作以上」と予測されています。連絡会議には、関係する市や猟友会のメンバーらが参加し、今年のブナの実のなり具合について 予測調査の結果が報告されました。ブナの実が凶作の年は、クマの人里への出没が多くなる傾向から、石川県は毎年この時期に、ブナの開花状況を確認しています。石川県に