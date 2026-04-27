バイドゥが提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代（15〜28歳）を対象に「金髪が似合う有名人」ランキングに関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：平野紫耀2位は、アーティストグループ「Number_i」のメンバーとして活躍する、平野紫耀さんでした。圧倒的な存在感で「金髪と言ったらこの人」という声が多数寄せられ