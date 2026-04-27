森永製菓は、“お菓子をこえる「をかし」な体験を”をコンセプトにしたブランド「TAICHIRO MORINAGA」（タイチロウ モリナガ）から、「TAICHIRO MORINAGA よふかしクッキー」を4月27日に森永ダイレクトストア（森永製菓の通信販売）において期間・数量限定で発売する。「よふかしクッキー」は、夜という“特別な時間”に着目し、日常とは少し違う“大人のご褒美時間”を演出するクッキーとして新しい食シーンを提案できないかとい