カール事務器は、上質な文房具を求める大人に向けた穴あけパンチの新商品「スラインパンチ」を4月下旬に発売する。同商品は、無駄を削ぎ落としたシンプルなフォルムと、道具としての使いやすさを両立したミニマルな穴あけパンチ。10枚対応の切れ味鋭い穿孔能力、視認性に優れサイズ合わせしやすいサイドゲージ、コンパクトに収納できるハンドルロック、ゴミを捨てやすい前開け式クズ受けと、機能にも抜かりないとのこと。コンパク