生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、オリジナルブランド「ビオリカ」から、唇の乾燥や荒れ、縦ジワケアに特化した「リップパック」2種を5月1日に発売する。唇は、乾燥や荒れ、縦ジワ悩みの多いデリケートな部位。しっかりケアが行き届いたぷるんとした魅力的な唇は、好印象を与える。また、SNSでは“思わずシェアしたくなる”ビジュアルコスメが支持されており、「ケア効果」と「映え」を両立したリップアイテムが