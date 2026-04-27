26日夜、大阪府吹田市で信号機のない横断歩道を渡っていた70代の男性が車にはねられ、重傷を負いました。車はその場から走り去っていて、警察はひき逃げ事件として調べています。 26日午後9時前、吹田市原町の市道で、「人が倒れている」などと近くに住む人から通報がありました。 警察によりますと、市内に住む71歳のアルバイトの男性が信号機のない横断歩道を渡っていたところ、南から走ってきた車にはねられたというこ