大阪・関西万博オフィシャルカフェが、4月27日から半年間限定で大阪・梅田で営業します。 27日梅田の商業施設にオープンしたのは、「EXPO2025オフィシャルカフェらぽっぽリンクス梅田店」です。 万博公式カフェは今年2月に梅田で4日間限定で営業しましたが、その盛況ぶりを受けて27日から半年間、復活します。芋を食べて育った「おいも豚」のハンバーガーや、「ミャクミャクソフト」が楽しめるプレ