女優戸田恵梨香（37）が、26日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。日曜劇場「リブート」で演じた幸後一香の役作りについて語った。戸田は「インタビュアー林修」のコーナーに登場。「リブート」のオファーを受けた時の心境について聞かれると「日曜劇場初めてだと思ってワクワクしたんですけど、話の内容を聞くと、どうもよく分かんなくて」と苦笑い。同作は鈴木亮平演じるパティシエが顔を変えて（＝リブート