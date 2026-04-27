ロッテは、「雪見だいふく」ブランドから、サクサク食感も楽しめる「雪見だいふく チョコサクサク」を5月11日から発売する。もちもち食感が特長の雪見だいふくに、なんとサクサク食感のチョコレートパフを混ぜ込み、「もちもち」と「サクサク」の2つの食感を楽しめる仕立てにした。実はこのチョコレートパフ、夏に人気の「スイカバー」に使用しているチョコ種なんだという。もちもち食感の雪見だいふくにサクサクのチョコ種を混ぜ