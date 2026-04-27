俳優の金子賢（49）が27日までにThreadsを更新。自身の古着コレクションに対する一部の批判にあらためて反論した。金子は自身が愛好する古着コレクションなどをSNSやYouTubeチャンネルで披露しているが、ハイブランドのビンテージ品を300万円で購入したことに対して一部から批判的なコメントが寄せられると「俺は本当に好きで買ってるかは君らの妬みで俺をネタにするのはこれでやめてね」と呼びかけ、「はぁ、こんなんが出てくるか