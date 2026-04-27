グローバルボーイズグループ・JO1の大平祥生が、グループとしての活動を終了することが27日、発表された。公式サイトを通じ、コメントを伝えた。【写真】大平祥生＆SHIZUKUも…同じ船に乗るJO1＆ME：I公式サイトでは「このたび、大平祥生は、2026年5月31日をもちまして、株式会社LAPONEエンタテインメントとの専属マネジメント契約を終了し、JO1としての活動を終了しますことを、ご報告申し上げます。活動休止期間中、本人より