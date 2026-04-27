女優の戸田恵梨香（37）が26日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。かつての衝撃の占いを明かす場面があった。この日は占い師の彌彌告（みみこ）氏の鑑定を受けることになった。戸田はネットフリックスのドラマ「地獄に堕ちるわよ」で「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんを演じているが、占いについては「今回ドラマを通して、人の人生を左右してしまう力が