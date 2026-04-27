フォークシンガー松山千春（70）が26日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。23年に73歳で亡くなった北海道夕張市出身の歌手、大橋純子さんに言及した。放送当日26日は大橋さんの誕生日。松山は「今日は誕生日。北海道は夕張出身の大橋純子、残念ながら、3年前に亡くなってしまってますけど」と切り出した。「俺は仲良かったしな。それ、あいつの歌好きだったもん。もちろん、声も好きだった。できれば皆