広島の玉村昇悟投手が２７日、１軍の投手指名練習に参加する形で１軍に合流した。２８日から始まる９連戦中に今季初登板する可能性が高まった。左腕はキャッチボールやポール間走で汗を流した。昨季はキャリアハイの６勝をマークし、今年は開幕ローテ入りが期待されたが、春季キャンプ中に上半身のコンディション不良で戦線離脱。その後はファームで調整していた。ファーム・リーグでは４試合に登板し、２勝１敗、防御率２・３