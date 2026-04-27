草〓剛（51）が27日、都内で、サントリー「GREEN DA・KA・RA」新CM＆「おやこひがさ大作戦！」発表会に登壇した。5月1日から放映される水分補給飲料「GREEN DA・KA・RA」の新CMがお披露目された。草〓は同CMで「やさしいマン」を演じ、浴衣姿で約100人のエキストラと息の合った盆踊りを披露している。「うちの慎吾ちゃんと酷暑のことを『ヤツ』って言うんですけど、ヤツが来るんですよ」と、香取慎吾（49）と夏の到来を警戒してい